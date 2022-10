Calendrier de l’Avent 2022 : vos petits-déjeuners du mois de décembre avec MyMuesli

La taille du calendrier

Soyons clairs, le calendrier est lourd et il prend de la place. Le plus étonnant n’est cependant pas son format mais bien comment ils ont fait pour y mettre tout ce qui en sort. Le gain de place est étudié avec minutie et à chaque ouverture de case dont il sort parfois de très gros cadeaux, on se demande : comment ils ont fait pour tout caser et est-ce que Marie Poppins fait partie de l’équipe ?

Le contenu

C’est un de nos calendriers coup de cœur, peut-être parce qu’on ne s’attendait pas à grand-chose à la base et sûrement parce qu’on ne s’était pas spoilées avant de l’ouvrir. Presque chaque case qu’on ouvrait nous faisait faire des "ooooh" des "aaaah" et des "mais non ?". Parce qu’il n’y a bien sur pas que des petits pots de muesli ! SPOILER ALERT : on y retrouve aussi du porridge (ok ce n’est pas grandiose mais attendez), des sets de Noël avec 4 pots différents, des accessoires pour créer son muesli, le transporter, le conserver, l’assaisonner, un mélange pour gâteau, des barres céréales, du thé en vrac, …

Les goûts

Il y a beaucoup de versions différentes donc peut-être certaines qui vous plairont moins que d’autres. Aux puristes du noix-chocolat, passez votre chemin car sur les 15 goûts différents, il n’y en a qu’un seul aussi basique. Petit coup de cœur pour les goûts de Noël qui sentent bon la cannelle et le réconfort dans l’hiver.

Le prix

La version Deluxe a un certain prix (140€) qui peut en rebuter certains mais on n’est pas déçu du contenu. Une bonne idée serait d’en faire un cadeau de Noël à l’avance ou encore de l’acheter à plusieurs et de se partager le contenu, avec tout ce qu’il y a dedans vous ne serez pas lésés au partage !

Plus d’infos