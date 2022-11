Calendrier de l’Avent 2022 : tous les bienfaits de la ruche chez Nature et Découvertes

Le packaging

Bio n’est pas écologie, mais les clients s’attendent à ce que les deux soient liés. Quand on achète un calendrier bio, on ne veut pas y voir de plastique. Vous serez donc contents de savoir que celui-ci n’en a pas ! On est sur du carton, tant sur l’extérieur que l’intérieur.

Attention, il y a des pots en verre, donc le calendrier peut être lourd et un peu fragile. Petit bémol sur le paquet, le nôtre est arrivé avec tous les pots de miel mélangés et pas du tout dans leurs cases respectives. Il faudra donc peut-être l’ouvrir et demander à quelqu’un d’autre de tout bien ranger histoire de ne pas être spoilé dès le début.

Le contenu

Du très bon et du "un petit peu moins". Le côté miel est top, on reçoit 8 petits pots de miel ainsi que des accessoires ou des produits dérivés du miel. Le petit bémol vient du côté tisane qui, si ce n’est pas une mauvaise idée en soi, nous a semblé un peu pauvre comparé à la partie miel. On ne reçoit dans chaque case qu’un seul sachet et il y a chaque fois deux sachets identiques. Donc la moitié du calendrier se résume à 12 sachets de tisanes. Si le prix reste attractif pour le contenu, on aurait aimé plus de petites découvertes liées à la ruche : pain d’épices au miel, beurre de cacao, dentifrice, …

Les goûts

On découvre des petits pots de différentes sortes de miel (châtaignier des landes Girondines, lavande du Luberon ou encore fleurs de Bretagne) de quoi tenir pas mal de temps (voir une année) et surtout, de tester des miels différents de ce que l’on a l’habitude de croiser. Sans oublier qu’ils sont bio et français !

Rentabilité

Nous sommes ici sur un des rares calendriers du marché qui ne se prétend pas "rentable". Si l’on achète les produits soi-même, sans passer par le calendrier, on en aura pour environ 68 euros alors qu’il est vendu 69,95 euros. Un parti pris qui peut sembler étonnant mais qui se justifie de plusieurs manières par la marque :

le packaging est réalisé par un imprimeur en France ;

son assemblage (le fait de glisser manuellement chaque petite surprise dans les cases) est réalisé en France avec un ESAT de la Fondation des Amis de l’Atelier, certifié Ecocert ;

les produits de Famille Mary sont tous bio et made in France.

Des éléments qui rendent le calendrier plus cher et exclusif.

