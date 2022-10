Calendrier de l'Avent 2022 : Teatower, une marque belge de thés et infusions bio

Première belle surprise : le packaging

Si le calendrier est grand (trop grand?), il a le mérite d'être entièrement fait de carton et ça, ce n'est pas gagné niveau calendriers de l'Avent qui ont très souvent un intérieur en plastique (et c'est bien dommage). Ici donc on est sur du carton, coloré à l'extérieur et brut à l'intérieur.

Quand j'ouvre les cases : deuxième bonne surprise sur le même thème, les paquets qui contiennent les sachets de thé sont eux aussi en papier. L'effort écologique est présent !

Le contenu

Ce calendrier s'adresse à tout le monde avec tout ce que l'on peut aimer trempé dans l'eau chaude : thé vert (très bon pour la santé), thé noir (lui aussi très bon pour la santé, c'est la science qui le dit), infusions, rooibos. Il y a un peu plus de thé vert que de thé noir et, personnellement, c'est celui que j'aime le moins donc sachez que vous allez peut-être offrir quelques thés à vos collègues/ami.e.s (et c'est dans l'esprit de Noël donc pourquoi pas).

Les goûts

On a un très large échantillon de la gamme proposée par la marque, il n'y a pas deux fois le même thé alors que de nombreux calendriers de l'avent spécial thés offrent souvent tout en double. Petit coup de cœur pour "Le panier de grand maman", hyper gourmand et "Cuillette sauvage". Interrogation sur "Samyama" dont l'ingrédient principal est la coriandre et qui peut en faire fuir plus d'un (mais on ne leur en veut pas puisque aimer ou pas la coriandre c'est une question de gènes).

