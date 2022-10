Calendrier de l’Avent 2022 : sentir bon toute l’année avec Sabon

Le packaging

On nous vend du rêve donc les attentes sont hautes et la surprise était bien là à l’ouverture. Un grand waaah a inondé la rédaction face à ce joli packaging aux couleurs de Noël et aux dessins délicats.

Comme à notre habitude, la première chose que l’on regarde c’est la composition du paquet et on n’est pas déçu : que du carton. Le calendrier sera donc recyclable à moins que vous ne préféreriez l’upcycler en boîte à bijou puisque les petites cases peuvent être bien pratiques. Sur le site, ils proposent même de réutiliser les boîtes en boules de Noël à mettre dans le sapin !

Le prix

On nous promet que le calendrier "ne contient pas d’échantillons mais uniquement des mini-produits premium d’une valeur totale de 200€". On a compté et on y est presque, si l’on prend en compte tous les grammages par rapport aux prix indiqués sur le site, on arrive à un total de 178 euros.

Le contenu

Nous avons ouvert ce calendrier à plusieurs et certaines ont été un peu incommodées par toutes les odeurs des produits. Le thème est dans le titre donc il faut aimer les parfums et les bonnes senteurs. À celles et ceux qui aiment les produits sans parfums, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez vous dorloter avec une ambiance parfumée, allez-y les yeux fermés. Le calendrier contient de nombreux produits identiques mais avec chaque fois une odeur phare de la marque différente.

Le masque boue et le masque-gel fonctionnent très bien pour les peaux sensibles mais à ne pas utiliser plusieurs fois par semaine. Et les crèmes pour les mains sont très riches, juste ce qu’il faut pour l’hiver ! Sans oublier leur gommage (qu’il faut bien mélanger avant usage) qui embaume la salle de bains et laisse la peau bien lisse et douce (comme il y a beaucoup d’huile, pas besoin de mettre de la crème hydratante en sortant de la douche).

