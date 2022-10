Calendrier de l’Avent 2022 : prendre soin de soi avec Mademoiselle Bio

Le packaging

Là-dessus, rien à dire c’est top. Le carton qui emballe le calendrier est pile poil à la bonne taille donc pas besoin de le remplir avec des morceaux de frigolites ou autres polluants. Le calendrier est en carton, les boîtes aussi. Le tout dans une couleur rose poudré adorable (mais peut-être pas très Noël).

Le contenu

On est ici sur un calendrier 25 cases, ce qui est de plus en plus rare. Toujours chouette d’avoir un petit cadeau le matin de Noël, après la bombance et les abus du 24. Il y a donc 25 cadeaux, dont 9 Full size, qui se concentrent à fond sur le bien-être. Pour les fans de maquillage, passez votre chemin. Mais pour toutes celles qui adorent découvrir des nouvelles marques (bio), des soins et des crèmes, c’est parfait ! On a un éventail très large de produits allant du visage, aux cheveux, au corps et en passant par le make-up (un petit peu quand même !).

Il y a de très belles marques premium qu’on ne peut pas toutes se payer en full size sans savoir si le produit nous conviendra. Avec ces miniatures et formats voyages, on peut les tester sur sa peau et voir si ça vaut la peine de dépenser 50 euros dans une crème (ou pas).

Ce doit être le calendrier le plus rentable que nous avons testé cette année avec une valeur réelle des produits vendus séparément de 269 € (annoncé 259€ sur le site mais nous avons calculé en fonction des grammages et on arrive bien à 269€). Les très belles marques présentes dans le calendrier le rentabilisent très rapidement ce qui permet de très belles découvertes !

Nos produits préférés

Le CC crème de Madara light est un petit coup de cœur. Dans un format qu’on peut prendre en voyage, ça permet d’avoir une crème de jour teintée facilement applicable et avec un spf, que demander de plus (il est top pour les peaux sèches qui ont grand soif). Et en parlant de peaux sèches et sensibles, on a découvert une perle dans ce calendrier : la crème réparatrice apaisante de Jonzac Eau Thermale. La bonne nouvelle c’est que ce n’est pas un produit trop cher à racheter ensuite si vous avez le même coup de cœur.

Un petit peu moins bien, le masque détoxifiant d'Absolution qui est un peu agressif pour les peaux sensibles avec des huiles essentielles bien présentes.

Plus d’infos