Calendrier de l’Avent 2022 : notre sélection de calendriers bio et naturels

Chaque année, la rédaction teste des calendriers de l’avent et, en 2022, on a décidé de se concentrer sur les calendriers bio.

Le but est de mettre en avant des calendriers parfois très peu connus et de leur donner une visibilité méritée non seulement par leur démarche mais aussi pour le contenu. Que ce soit des boissons, des petits-déjeuners ou des cosmétiques, ils seront tous bio ou naturel. De quoi vous préparer à Noël dès le 1er décembre.

La série commence tôt mais les calendriers de l’avent ont beaucoup de succès depuis quelques années et il faut (malheureusement) s’y prendre en octobre-novembre pour être sûr d’avoir ce que l’on souhaite pour bien démarrer les fêtes. Et puis, vous vous faites plaisir maintenant en l’achetant, vous avez le temps de l’oublier d’ici décembre et de vous refaire plein de surprises !

Voici donc notre top de calendriers de l’avent bio 2022 avec le lien vers l’article complet :

Belle découverte et joyeux Noël (très en avance) !