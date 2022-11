Calendrier de l’Avent 2022 : le nouveau calendrier en coton recyclé de L’Occitane en Provence

Le packaging

De nombreux articles mettent en avant le côté hypocrite de certaines marques quant à l’écologie des calendriers bio. Si écologie et bio ne sont pas la même chose, dans l’esprit des clients, c’est souvent lié. Et L’Occitane l’a bien compris puisqu’il n’y a pas un gramme de plastique dans le calendrier ou dans son emballage pour nous parvenir.

Plus non négligeable, il a été conçu à partir de coton recyclé et est forcément réutilisable mais (un petit mais malgré tout) les cases ont été créées pour être remplies par les produits de ce calendrier spécifiques. Donc si vous voulez le réutiliser l’année prochaine, il faudra choisir des produits qui entrent dans les cases. Ce qui serait vraiment intelligent de la part de la marque c’est de proposer l’année prochaine un pack calendrier DIY avec un ensemble de produits qui entrent dans les cases. A voir s’ils vont pousser la réflexion jusque-là !

Le contenu

Pour les habitué.e.s des années précédentes, ce calendrier change (enfin) un petit peu. On ne reçoit pas 4 gels douche, 4 crèmes pour les mains, 4 savons… C’est sympa mais un peu répétitif. Cette année, dans ce calendrier, on part sur une vraie découverte de toute la marque : shampooing, crème visage, sérum, parfum, crème mains (faut bien), bain moussant, brume d’oreiller et même rouge à lèvres !

La rentabilité

Aujourd’hui, quand on achète un calendrier de l’avent, on s’attend à y gagner, c’est-à-dire que le prix du calendrier doit être plus bas que le prix des éléments achetés séparément. Si ce n’est pas une règle obligatoire, c’est un argument marketing depuis quelques années qui a été adopté par de nombreuses marques et auquel les clients sont maintenant attentifs. Celui-ci ne fait pas acception à la "règle" puisque l’on "gagne" 40€ en passant par le calendrier et ce, en prenant uniquement compte des produits, sans compter le calendrier en lui-même.

Plus d’infos