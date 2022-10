Calendrier de l’Avent 2022 : Fleurance Nature, prendre soin de soi tout en bio

Le calendrier a un prix déjà élevé comparé à d’autres marques de bien-être/maquillage dans la même gamme cependant, il est bio et cela a un impact sur le coût global. Malgré cela, vous économiserez quand même 32 euros (on a fait le calcul, en prenant compte des grammages différents).

Le packaging

S’il y avait un point négatif c’est celui-ci. On sait que bio n’est pas synonyme d’écologie mais on aime cependant quand les deux vont de pair. Ici, le packaging est en partie en plastique et c’est dommage, bien que l’on comprenne qu’ils veulent protéger les produits. Pourquoi pas un total carton la prochaine fois ?

Le contenu

Ce n’est pas un calendrier make-up (même s’il y en a un peu), c’est un calendrier plus cocoon et bien-être avec des produits qui vous serviront toute l’année et que l’on peut glisser facilement dans sa valise quand on part en voyage puisque les contenants passent (presque) toutes les conditions de bagage cabine en avion (savon, shampooings, eau micellaire, …).

On y trouve des crèmes pour les mains, des gels douches, des shampooings mais pas que. On a eu une jolie surprise en utilisant le combo sérum et crème de jour. Même si le packaging est simple, le résultat est efficace. Après une semaine d’utilisation, la peau (que j’ai fragile et sèche) reste velouté jusqu’au soir et, petit plus, parait matte sans aucun maquillage.

Petit bémol : les sachets de thé qui, même s’ils vont par deux, remplissent des cases qu’on aurait aimé voir remplies de produits bien-être ou un peu plus de maquillage !

