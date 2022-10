Calendrier de l’Avent 2022 : du zéro déchet et du DIY raffiné avec la Box Great Again

C’est en 2016, lors de leur transition écologique que les créateurs de la box ont imaginé une démarche éco-friendly qui pourrait allier simplicité et plaisir. Le tout en permettant à chacun d’accéder à une vie plus green sans effort… La box Great Again était née mais il faudra attendre deux ans pour la voir s’épanouir.

Depuis 2018, la Box Great Again, artisanale et éco-responsable française, déniche toutes les nouveautés éthiques. Accessoires zéro-déchets, cosmétiques solides aux compositions naturelles, artisanat, gourmandises, life-style, etc. Sous la forme d’abonnement (ou en one-shot), vous pouvez recevoir des box qui sont emballées à Toulouse, dans un coffret en kraft recyclé et contiennent entre 5 et 8 découvertes.