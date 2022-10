Calendrier de l’Avent 2022 : du cocooning et des soins bio avec Nuoo

Le packaging

Pratiquement tous les calendriers bio de la série ont associé bio et écologie et ça, c’est un vrai bon point qu’on n’avait pas il y a encore deux ans. Les gens qui s’intéressent aux produits bio et naturels ont souvent en même temps une démarche écologique et il n’y a rien de plus frustrant que de recevoir des beaux produits bio dans des packagings pleins de plastique. Ce n’est donc pas le cas ici puisque le pochon nous arrive dans une boîte fabriquée en France à partir de 100% de carton recyclé (et elle est bien sûr recyclable). C’est dit !

Le contenu

On achète un calendrier de l’avent pour son contenu principalement et le petit texte de présentation nous a clairement alléchés. Est-on déçu au fur et à mesure des cases ? Non. C’est aussi simple que ça mais on va quand même vous en dire un peu plus !

Le calendrier est divisé en "thèmes" : cheveux, peau, maquillage, corps et cocooning. Si on est très heureux de découvrir plusieurs produits qui seront utiles à différentes parties de notre corps, on aurait aimé les voir mélangés pour ne pas avoir tous les produits visage puis tous les produits cheveux, etc. Mais cela n’enlève rien au contenu qui touchera un maximum de personne tant il est universel. On ne retrouve pas de maquillage uniquement pour les peaux blanches, ou des crèmes uniquement pour les peaux grasses, ce qui est parfois frustrant quand on a soi-même la peau sèche.

Coup de cœur pour le Eyes on me de Medene, un roll pour le dessous des yeux qui réveille les cernes le matin et mention spéciale pour le masque soin cheveux de On the Wild Side qui est une marque chère avec des produits souvent en rupture de stock, ça nous a permis de tester un produit (super pour les cheveux) qu’on n’avait encore jamais essayé.

Le petit plus

Ce n'est certes pas grand chose mais on apprécie quand même : il y a un petit facicule avec le calendrier qui explique ce que contient chaque produit (car certains en format voyage n'ont pas la liste des ingrédients sur le produit) et comment les utiliser pour ceux qui sortent un peu de l'ordinaire.

Le bémol

Un petit bémol pour un des produits : la bougie. Si d’un premier abord on était très heureuse de recevoir un produit de cette jolie marque (Candlebox Provence), l’odeur n’a pas fait l’unanimité dans la rédac (pour être honnête, on arrive à un score de 1/5 parmi les personnes qui l’ont sentie). Mais les goûts et les couleurs…

