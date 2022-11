Le packaging

Fabriqué en Belgique, il est disponible en format papier, déjà découpé (26,5€), ou en format téléchargeable et imprimable (19€). Donc soit on ne se prend pas la tête et on a le calendrier déjà monté, soit on en profite pour faire une après-midi bricolage en famille !

Le contenu

En plus de l’histoire de Noël qui avance chaque jour un peu plus, dans les berlingots, on retrouve 24 "bons pour" de chouettes petits moments en famille. Concours de blagues, repas aux chandelles, soirée inversée où c’est aux enfants de coucher les parents… des idées pour changer les habitudes et faire de cette période de Noël, une expérience et construire de beaux souvenirs pour toute la famille.

Le rapport qualité prix semble vraiment positif et puis, rien ne vous empêche de quand même donner un petit chocolat chaque matin !

Plus d’infos