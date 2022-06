Caleb Nichols : Don’t Kill Rock Stars

Sous des allures pop-rock bancales et un peu archaïques, les mélodies de Caleb Nichols caressent des problématiques ultra contemporaines avec un humour caustique et une bonne dose de poésie. Toutes les chansons de "Ramon" s’aventurent ainsi dans un espace-temps façonné par et pour des hétéros. À travers des métaphores et quelques récits touchants, Caleb Nichols raconte son rapport ambivalent à ce vaste monde. Dans le morceau "Run Rabbit Run", il dépeint ainsi les démêlés romantiques de petits lapins blancs soumis à d’invraisemblables pressions sociales... D’apparence naïve, l’allégorie explore en réalité les thèmes de la différence et de l’homophobie. Toujours très fin, jamais cavalier, Caleb Nichols joue le chevalier blanc en évitant soigneusement d’enfiler les gants du moralisateur de service. En équilibre sur une corde sensible, l’artiste met ses traumas en musique. Difficiles à vivre, mais faciles à chanter, les moments de solitude du chanteur soulèvent de nombreuses questions et ouvrent de solides pistes de réflexion.