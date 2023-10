Caleb Ewan quitte Lotto-Dstny après 5 années et 31 victoires

Caleb Ewan ne roulera pas pour la formation Lotto-Dstny en 2024. Le sprinter australien, à qui il restait un an de contrat, et la formation belge ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord.



Ewan évoluera la saison prochaine chez Jayco-Alula. Un retour aux sources pour le sprinter de poche qui a déjà couru pour cette structure entre 2013 et 2018.



Le coureur de Sydney a beaucoup apporté à Lotto pendant ses 5 saisons sous le maillot de l’équipe belge. Il a compilé 31 victoires dont 5 étapes du Tour de France et 4 du Giro. Il s’est également illustré dans les Classiques avec des succès au GP de l’Escaut et à la Brussels Classic ou une deuxième place à Milan-Sanremo.



"Caleb a beaucoup gagné pour l'équipe et nous lui en sommes reconnaissant. Et comme dans une relation ou un mariage, il y a des bons et des mauvais jours. 2023 a été une année difficile pour Caleb", explique Heulot. "Nous savons tous qu'il a beaucoup de talent, mais pour l'instant, il ne le montre pas dans notre équipe et il vaut mieux se séparer de lui. Nous ne voulons pas retenir Caleb dans cette nouvelle opportunité qui s'offre à lui, et nous avons donc décidé de lui permettre de poursuivre sa carrière ailleurs".



Ce départ n’est pas vraiment une surprise. Ces derniers mois la relation s’était détériorée entre le coureur et sa direction. Stéphane Heulot, le manager de Lotto-Dstny, avait très mal digéré son abandon au Tour de France. "Caleb est un coureur de talent, on le sait et il n’y a rien avec ça. On lui fait confiance. On a donné le maximum qu’on pouvait donner. Maintenant, il y a une chose qu’on ne peut pas faire à sa place, c’est trouver la motivation, la grinta, l’envie de réussir", confiait Heulot, le 15 juillet dernier.



Le divorce semblait consommé. La suite de la saison n’a pas permis de recoller les morceaux avec trois abandons et une 32e place. Un départ semblait inéluctable dans une équipe qui se construit son avenir autour d’Arnaud De Lie.