Caleb Ewan : "Je ne connaissais pas De Lie avant son arrivée mais j’ai très vite compris que c’était un grand talent"

Caleb Ewan visera particulièrement Milan-San Remo et le Tour de France en 2023. L’Australien l’a indiqué vendredi lors de la journée "presse" de son équipe Lotto Dstny, à laquelle il a participé à distance, se trouvant de l’autre côté du globe.

"Je n’étais plus revenu dans mon pays depuis trois ans, notamment à cause de la cerise sanitaire", a expliqué Caleb Ewan, décontracté. "Ma famille était venue me voir en Europe, certes, mais cette période n’a pas toujours été facile à vivre."

Le sprinter de l’équipe belge, 18e du récent championnat national australien, disputera le Tour Down Under (17-23/01) avec la sélection nationale australienne. "Le parcours du championnat national est difficile mais j’ai donné beaucoup, je sais que cela me servira plus tard dans le printemps au niveau de la condition."

Milan-San Remo sera un des grands objectifs de la saison de Caleb Ewan. "Je veux accrocher un Monument à mon palmarès et je pense que la course italienne est le seul que je peux gagner. Je veux aussi gagner le plus possible de sprints en 2023. Je serai parfois aligné avec le jeune sprinter de l’équipe Arnaud De Lie. J’avoue que je ne le connaissais pas avant son arrivée en 2022 mais j’ai très vite compris que c’était un grand talent qui va briller dans les classiques et dans les sprints massifs des grands tours".