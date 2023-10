Cale de pédale cassée, roue déjantée... Arnaud De Lie devra "faire de ces petites erreurs des forces pour le futur"

Auteur de 10 victoires - série en cours, puisqu'il devrait participer au Tour de Guangxi, en Chine - cette saison, Arnaud De Lie est l'un des hommes en forme de cet automne.

Surpuissant, le leader de la formation Lotto Dstny a vécu deux mésaventures à quelques jours d'intervalle : devant son public, il a cassé la cale de sa pédale droite lors du sprint de la Lotto Famenne Ardenne Classic et franchi la ligne d'arrivée sur une jambe.

Quatre jours plus tard, lors de l'emballage final de Paris-Bourges, Arnaud De Lie a cassé sa chaîne et déjanté à l'avant à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le Belge a réussi à éviter la chute et à terminer à la deuxième place derrière Arnaud Démare.

"On dit souvent que pour gagner une course, il faut d'abord être à l'arrivée, souligne notre consultant Cyril Saugrain. Il utilise sa puissance à bon escient puisqu'il a gagné des courses, mais lors de deux de ses derniers sprints, soit il en sort vainqueur avec une pédale qui n'était plus accrochée, soit il termine deuxième avec un pneu qui n'était plus sur sa jante. Et sur Paris-Tours, il a été malchanceux, avec deux crevaisons notamment. Arnaud est un coureur intelligent, il va considérer ses derniers pépins comme des leçons pour progresser, être plus juste, et commettre moins de petites erreurs qui pourraient le priver de grandes victoires. Je suis sûr qu'avec l'équipe, ils vont travailler cet hiver pour faire de ces petites erreurs des forces pour le futur."

"Arnaud est très explosif, bien plus que la moyenne, il faut être très vigilant à son matériel, reprend l'ancien coureur français. Il a une puissance instantanée bien plus élevée que la moyenne, et bien plus élevée que celle des "bons" sprinteurs. Mais tout ce qui est groupe, dérailleur, freins, roues... Ce sont des produits qui sont aussi utilisés dans d'autres équipes. Arnaud devra peut-être faire très attention à quelques petits trucs. Il faudra aussi ajuster les réglages en fonction de ses qualités."