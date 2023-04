Calculer sa consommation électrique pour éviter les mauvaises surprises

Certains appareils ne peuvent être débranchés. Ce sont souvent les plus énergivores. Frigo, congélateur, chauffe-eau électrique… Autant dès lors, connaître précisément leur consommation et anticiper la facture. Pour y parvenir, l’achat (ou le prêt) d’un Wattmètre est indispensable. L’appareil ne coûte que 15 euros dans les magasins de bricolage. Il se branche dans une prise et on vient y brancher l’appareil à mesurer. Pour approcher le plus possible du prix vérité, il faut laisser le wattmètre enregistrer une bonne semaine toutes les variations de consommation.

En encodant les prix du tarif jour et nuit (pour ceux qui bénéficient du bi-horaire), l’appareil vous donnera exactement le prix de consommation hebdomadaire de l’appareil étudié.

En comparant avec un appareil neuf et son étiquette de consommation énergie, le calcul de gain direct et l’amortissement de l’achat se font très rapidement.

Le spécialiste Jonas Moerman de l’asbl Ecosonsomation estime que tout appareil électro de plus de 10 ans devrait faire l’objet d’un calcul de remplacement, tant les progrès énergétiques dans ces appareils sont importants.