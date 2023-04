Calamity Jane : comment la presse a construit le mythe d'une héroïne de la conquête de l'Ouest

Le 24 janvier 1848, en Californie, James Marshall, un ouvrier travaillant sur la propriété du suisse Johann Sutter, est attelé à la réparation d'un moulin à eau, lorsqu'il découvre des pépites d'or mélangées à des cailloux.

Sa trouvaille va déclencher une guerre, susciter la première 'ruée vers l'or' du continent nord-américain, accélérer le peuplement de l'Ouest américain et le développement vertigineux d’une jeune nation.

Si sa découverte crée un véritable séisme et des mouvements de populations jamais vu jusqu’alors, elle donne aussi naissance à des épopées mythiques ! Elle propulse au-devant de la scène de grands chefs indiens tels que Sitting Bull, Crazy Horse, Cochise, et Geronimo, entre autres. Elle crée les grandes légendes de l’Ouest américain : Billy the Kid, Butch Cassidy, les frères Dalton, Jessie James, Buffalo Bill.

Autant de légendes parmi lesquelles se trouve aussi une femme : Calamity Jane. Une figure qui va traverser la seconde partie du 19e siècle, en y laissant une trace indélébile. Un personnage dont il reste difficile de distinguer l'histoire réelle du mythe et dont le récit se confond avec la conquête de l'Ouest. L'Heure H enquête sur Martha Jane Cannary de son vrai nom, la première héroïne de l'histoire des États-Unis. Cette femme qui refuse de se plier aux conventions, aux modes de vie et mauvaises fréquentations, intrigue le pays entier. Mais d'après la recherche historique, elle aurait plutôt mené une double vie, s'engageant clandestinement dans l'armée... et la presse aurait largement romancé ses exploits.