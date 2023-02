Cafés d'exception : du café torréfié en Belgique rivalise avec les arômes d’un grand vin

Ici, la palette aromatique du café est plus élevée que celle du vin : on peut trouver des notes fruitées, chocolatées, de fruits exotiques ou encore épicées.

Un peu plus loin, dans le quartier d’Outre-Meuse, Cécile Bosch possède une boutique qui existe depuis plus d’un siècle. Elle non plus ne se verrait pas faire son café autrement. "Avoir un café fraîchement torréfié, fraîchement moulu, c’est quand même aussi très important au niveau du goût qu’on retrouve dans la tasse", explique-t-elle. Comme dans le bar de Oualid, la clientèle de Cécile est de plus en plus exigeante et passe en boutique avec des demandes très pointues. "C’est gai aussi parce qu’on doit se renseigner pour trouver ce genre de chose", ajoute Cécile.

Aujourd’hui, les arômes du café rivalisent avec ceux du thé ou même de grands vins. Il est devenu un vrai métier artisanal, et une expérience à part entière.