Café et conscience écologique peuvent-ils cohabiter ?

En dehors des émissions de gaz à effet de serre générées par la production de café, l'autre aspect important de l'impact écologique à gérer concerne les déchets. La meilleure solution consiste à opter pour une cafetière à l'italienne ou à piston, qui n'entraîne aucun déchet en dehors du marc usagé, que pouvez d'ailleurs conserver pour divers usages (engrais, compost et même en masque de beauté !)

Si vous possédez une machine à filtre, sachez que vous pouvez réduire votre quantité de déchets en optant pour des filtres réutilisables, généralement fabriqués en lin, matériau résistant et facile à laver. Pour s'en servir, rien de plus simple : il suffit de le placer dans la machine comme n'importe quel filtre, puis de le passer sous l'eau et enfin de le faire sécher à l'air libre.