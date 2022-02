Café du Métropole : ce n’est qu’un au revoir ?

La nouvelle a quelque peu fait l’effet d’une bombe chez ses habitués : le café Métropole, attenant à l’hôtel du même nom, dans le centre de la capitale, a annoncé ce week-end sa fermeture. Une décision d’autant plus étonnante qu’il avait rouvert il y a quelques mois à peine, en juin 2021.

Ouverts en 1895, l’hôtel et le café Métropole, c’étaient deux institutions. Aucun Bruxellois n’imaginait la place De Brouckère sans eux. Et notamment sans la terrasse chauffée, lieu de rendez-vous recherché, hiver comme été. Pourtant, en avril 2020, le premier confinement avait décidé ses propriétaires à interrompre les activités. On ne parlait pas de faillite, plutôt d’une sorte de mise sous cocon, le temps que la situation du secteur s’améliore.

Tourisme en berne et télétravail

Mais la situation a mis du temps à s’améliorer. Alors, en juin 2021, des anciens employés du café ont conclu avec les actionnaires un contrat d’occupation éphémère : pour un an au maximum, ils ont obtenu la possibilité d’exploiter le café. La réouverture s’était faite en grande pompe, comme un signe que le secteur des cafés et restaurants pouvait enfin relever la tête. Mais, aujourd’hui, l’enthousiasme n’y est plus. Certes, Manuel Rodrigues, le gérant, se veut positif et explique que "Nous avions un bail éphémère. On arrive en fin de bail, on arrête, c’était prévu." Mais il ajoute, dans la foulée, que "l’activité sur Bruxelles, au niveau du tourisme et des bureaux n’est plus ce qu’elle était. On a beaucoup d’habitués et on les remercie, c’était formidable de les revoir, mais Bruxelles vit essentiellement du tourisme et des bureaux. Avec le télétravail, ça devenait difficile." Sans compter que la place a perdu beaucoup de son animation. Et que le chantier de démolition, juste en face, n’est pas exactement de nature à attirer le chaland. Dans une interview publiée ce week-end, le gérant mentionnait également l’insécurité, le soir, sur la place, mais, à notre micro, il a préféré ne pas revenir sur ces propos.

Bientôt une renaissance ?

Le café fermera donc ses portes samedi 26 février. Pas d’heure de clôture prévue : "On ne fermera que quand le dernier client sera parti." Mais l'établissement n’est pas mort pour autant. Dans un communiqué, les propriétaires des murs insistent sur le caractère historique de l’immeuble et réaffirment leur conviction que, à l’avenir, il pourra à nouveau ouvrir en tant qu’hôtel et que café.

Quand ? Selon une source proche du dossier, la réouverture du café pourrait se faire sans trop de délais, toujours sous forme de contrat éphémère. Pourquoi un tel contrat ? Pour pouvoir remercier rapidement les exploitants provisoires dès que les actionnaires auront trouvé une société prête à prendre en chargé la gestion de l'ensemble des lieux : hôtel et café.

En attendant, ce samedi, ce sera la dernière tournée, jusqu’à une réouverture dont il est bien difficile de prédire quand elle aura lieu.