Caetano Veloso présente "Meu Coco" à Bozar le 25/09

Caetano Veloso est sans aucun doute l’un des compositeurs et chanteurs brésiliens les plus populaires et influents. À la fin des années 60, il s’est exilé à Londres, à l’instar de son camarade Gilberto Gil. Les deux porte-drapeaux du mouvement populaire Tropicalismo se produisaient souvent ensemble dans des clubs. Ils mêlaient avant-garde et styles brésiliens traditionnels, et ont ainsi laissé une empreinte ineffaçable sur la musique européenne et brésilienne.

À partir des années 1980, la popularité de Veloso a également augmenté en dehors du Brésil. En 2004, il sort son premier album complètement en anglais, "A Foreign Sound", avec des reprises de Cole Porter, Bob Dylan et Nirvana, entre autres. En plus de ses nombreux albums solo et live (dont " Live at Carnegie Hall " avec David Byrne des Talking Heads), il signe aussi régulièrement des bandes originales de films, comme "Hable con Ella" de Pedro Almodovar et "Frida" de Julie Taylor.

Caetano Veloso est devenu une véritable icône de la musique dans le monde entier. Certains le considèrent même comme un des meilleurs auteurs-compositeurs du 20e siècle, le comparant à des noms comme Bob Dylan, Bob Marley, John Lennon et Paul McCartney. Il estime toutefois ne pas être à la hauteur de ces légendes ni de ses compatriotes, dont Milton Nascimento, Gilberto Gil ou Djavan, sans parler de Tom Jobim. Au cours de sa longue carrière, il a reçu de nombreux prix, dont 13 Latin Grammys et 2 Grammy Awards dans la catégorie " Meilleur album de musique du monde ".