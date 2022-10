Cadiz surprend l’Altético de Madrid dans un match fou : Bongonda buteur après 27 secondes, le 3-2 inscrit à la 98e minute !

L’Atlético de Madrid vient de vivre une semaine à oublier au plus vite ! Après leur élimination prématurée en Ligue des Champions dans un match au scénario rocambolesque, ils n’ont pas fait mieux face à Cadiz, équipe du fond de classement en Liga. L’équipe andalouse est parvenue à battre l’équipe madrilène 3-2. Avec notamment un but inscrit très tôt dans la rencontre et un autre inscrit très tardivement. Axel Witsel et Yannick Carrasco étaient titulaires avec l’Atlético. On notera la sortie sur blessure d’Alvaro Morata, à seulement trois semaines du Mondial au Qatar.

Dans l’épreuve de rapidité c’est Theo Bongonda qui s’est mis en évidence avec une ouverture du score dès la 27e seconde de jeu, douchant totalement les Colchoneros. Et c’est Ruben Sobrino qui s’est lui montré jusqu’au-boutiste pour marquer le 3-2 à la 98e minute. Le troisième but de Cadiz est l’œuvre d’Alex Fernandez. Les deux réalisations de l’Atlético sont signées Luis Hernandez (csc) et Joao Felix.

En plus de prendre un coup au moral, les hommes de Diego Simeone perdent un peu de terrain en haut de classement de la Liga, alors que Cadiz, dont c’était seulement la deuxième victoire cette saison, se donne un tout petit peu d’air en zone relégable.