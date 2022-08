Cadeau exceptionnel : Ecoutez Tipik et assistez au Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps

Ce lundi 22 août, c'est la rentrée sur Tipik !

Marco, Lara et François sont rejoints par Audrey dans le Réveil de Tipik entre 6h et 9h. Tous les matins, notre bande de 4 va vous réveiller dans la bonne humeur.

Dès 15h, Samy et Lou prennent le contrôle de la radio pour vous accompagner sur le chemin du retour.

Qui dit rentrée exceptionnelle, dit cadeau exceptionnel !

Vous êtes fan de Formule 1? Vous rêvez de vivre en exclusivité un évènement sportif incroyable?

Alors, écoutez et jouez toute la semaine sur Tipik pour tenter de remporter vos accès Gold au Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps, le dimanche 28 août. Une occasion unique pour vivre la course au plus près de la ligne d'arrivée, des paddock et du Raidillon.