Cadeau bonus pour les fans des Red Hot !

Entre-temps, le groupe rejoignait la nouvelle campagne " Stand Up For Ukraine " organisé par Global Citizen aux côtés de U2, Springsteen et bien d’autres. Elle a été présentée par l’organisation comme " le plus grand rassemblement de médias sociaux au monde pour venir en aide aux réfugiés ", avec des actions de partage de messages en soutien au peuple ukrainien.

Cette semaine, vous avez aussi pu voir des images parfaites pour les amateurs de Star Wars et des Red Hot Chili Peppers. Comme pressenti au début du mois, le bassiste des Red Hot est bien présent dans la série " Obi-Wan Kenobi ", sortie ce 27 mai. Pas de rôle principal pour Flea, mais bien une apparition remarquée, en chasseur de primes, armé d’un blaster.