Cadavres, déjections ou caméras de surveillance : comment la Wallonie suit-elle ses loups ?

Les déjections

Mais pour comprendre où installer ces caméras-trap, les scientifiques de la Wallonie reçoivent de l’aide : la présence systématique et répétée de déjections dans une même zone. Les loups consomment des proies sauvages évidemment mais aussi des moutons, des chèvres et encore, plus rarement, d’autres animaux domestiques. Leur système digestif fait son œuvre et les loups laissent ensuite des excréments. Ces déjections regorgent potentiellement d’informations : "Il faut qu’elles soient les plus fraîches possible pour que l’on puisse y trouver des traces ADN mais ça n’arrive évidemment pas à chaque fois. Mais même sans ADN, nous pouvons déjà nous intéresser au repas du loup", explique Pascal Ghiette, expert du réseau loup wallon et membre du DEMNA, l’administration wallonne en charge du suivi scientifique de l’environnement régional.

Une étude a d’ailleurs démarré l’été passé au laboratoire de l’administration à Gembloux. Les déjections trouvées sur le terrain sont répertoriées, congelées et envoyées sur place. Une fois traitées, désinfectées aussi, elles sont décomposées et triées. Qu’y trouve-t-on ? Des fragments d’os (les loups broient très facilement les os) et des poils. Ces derniers sont triés minutieusement et grâce à des bases de données et à la littérature, Solène Mertens parvient à attribuer chaque poil à son "propriétaire" et donc définir ce qu’à manger un loup et dans quelles proportions. Pour le moment, l’étudiante, qui réalise son mémoire à la Haute école de La Reid, n’a trouvé de la laine de mouton qu’à une occasion sur 70 échantillons analysés "mais on trouve par contre beaucoup de cervidés, des sangliers, des rongeurs, de la martre et même du castor". Peu de moutons, de quoi rassurer les éleveurs. Pourtant il y a eu une vague d’attaque dans la zone de l’unique meute wallonne lors de l’été 2021 avec près de 45 moutons tués, principalement dans la commune de Jalhay, au cœur des Hautes Fagnes : "Cette étude permet aussi de comprendre la dynamique de la meute. Et on voit que cette vague correspond au moment où les jeunes, de quelques mois à peine, commencent à consommer de la viande et donc les parents vont sans doute chercher de la nourriture là où elle est plus facilement disponible, décrit Vinciane Shockert, experte du Réseau Loup. En dehors de cette période, on voit que les attaques diminuent et donc qu’ils se tournent davantage vers les proies sauvages".

Des informations précieuses. Elles vont permettre d’accentuer la vigilance et la protection pour les troupeaux de mouton durant des périodes plus critiques. Des mesures qui doivent permettre de diminuer les prédations, les indemnisations mais aussi la réputation du loup afin qu’il continue à bénéficier d’une image correcte auprès des victimes de son instinct de prédateur.