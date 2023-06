Cactus, un groupe qui n'aurait jamais dû exister

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un groupe qui n’aurait pas dû exister. Et quand le premier album est paru en 1969, eh bien en mettant l’aiguille sur le tourne-disque, on a vite compris qu’on avait affaire à un moteur de centaines de chevaux. C’était d’une puissance vraiment inégalée pour les Etats-Unis à cette époque-là. Je veux parler du groupe Cactus.

D’entrée avec cette pochette au symbole phallique, ce disque n’est vraiment pas passé inaperçu. Et l’histoire et la raison pour laquelle ce groupe s’est formé est particulière.

Le grand guitariste anglais Jeff Beck avait un rêve lorsqu’il est sorti de sa carrière solo. Il voulait changer, comme il a toujours fait durant sa vie, et voulait s’associer à la section rythmique du groupe américain Vanilla Fudge, le groupe psyché américain, c’est-à-dire le bassiste Tim Bogert et le batteur Carmine Appice. Il avait le rêve de former ce trio. Mais voilà, Jeff Beck a été victime d’un grave accident de la route. Il est resté hospitalisé plusieurs mois. Et comme nos deux compères étaient sur le marché, ils se sont dit pendant quelques mois : "Amusons-nous et faisons un grand groupe". L’un d’eux connaissait un chanteur qui s’appelle Rusty Day, qui avait enregistré un demi-album avec Ted Nugent. Et l’autre connaissait un guitariste assez incroyable, le phénoménal Jim Maccarty, qui était guitariste aux côtés de Mitch Ryder dans son groupe The Detroit Wheels. Ce qui fait que Rusty Day, Jim Maccarty et cette section rythmique infernale, Tim Bogert à la basse et Carmine Appice à la batterie se sont lancés en studios avec ce premier album Cactus, et ils ont eu l’audace de commencer la première face avec une version du morceau "Parchman Farm", qui est un morceau jazzy très calme de Mose Allison.

Et quand on écoute ce qu’ils en ont fait, on est prévenus en quelques secondes. Ce groupe allait tout écraser sur son passage. Au début, ils sont restés cantonnés aux Etats-Unis et quasi toute leur vie d'ailleurs… Et on les a un peu comparés à Led Zeppelin aux Etats-Unis, parce que la direction musicale était un peu la même. Rusty Day, ce n’était pas Robert Plant, on est d’accord. Mais l’aventure a duré plus longtemps que prévu. Ils ont tout de même enregistré trois albums et ont fini par se séparer lorsque Jeff Beck est réapparu.

Jeff Beck a finalement réalisé son rêve et il a formé le trio Beck, Bogert & Appice. Et là, ça a été la grosse déception parce qu’on s’est rendu compte que ces musiciens n’étaient pas du tout faits pour jouer ensemble. Un album studio et un double album en public et au revoir. Donc Cactus a marqué les esprits et les oreilles. Voilà un disque indispensable si vous aimez ce qui est lourd mais très bien joué.