Cacophonie et vote suspendu ce lundi au conseil communal de Verviers

Cacophonie ce lundi soir au conseil communal de Verviers. La séance a même été interrompue en plein vote. Écolo et le PTB demandaient un débat sur City Mall. Mais le ton est vite monté. C'est qu'on a le sang chaud au Conseil communal de Verviers.

Hier soir, l'Ecolo Hajib El Hajjaji a commencé par réclamer un débat sur le fameux centre commercial City Mall. Mais le conseiller parlait trop, c'était déjà comme commencer le débat. La présidente lui a donc demandé d'abréger, ce qu'il a refusé.

Le PTB Laszlo Schodbrodt a alors appuyé l'écolo et a parlé de plus en plus fort. Le libéral Freddy Breuwer est venu à leur secours, en élevant également le ton. Ça s'est envenimé.

De son côté, la bourgmestre Muriel Targnion voulait un débat, mais pas tout de suite. Pas question non plus de tout dire en public parce que le patron de City Mall enregistre tout et s'en sert contre la Ville.

C'est museler l'opposition

Le conseiller Bernard Piron a alors suggéré qu’Écolo et le PTB retirent leur point. La majorité a embrayé. Le vote a commencé, mais Écolo et le PTB ont hurlé au scandale: "c'est museler l'opposition".

La présidente Stéphanie Cortisse a donc décidé de suspendre la séance pour un quart d’heure. Puis le conseil a repris et la majorité a retiré, au vote*, le point présenté par l’opposition.

Au bout du compte, dans tout ce brouhaha, on n'aura pas vu qui dans la majorité à Verviers croit encore plus ou moins au projet City Mall.

*Les conseillers Freddy Breuwer, Hassan Aydin, Chimaine Nangui et Laurie Maréchal s’abstiennent.