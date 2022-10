Cache ouvrable via une application ou une connexion de câbles : voici comment les trafiquants dissimulent de la drogue dans leurs voitures

Une petite voiture noire et sale, immatriculée aux Pays-Bas, retient l’attention. A côté d’une berline de luxe et d’un SUV rutilant également saisis en Belgique, la citadine ne paye pas de mine. Mais la technologie embarquée permettait à un dealer de charger et de livrer d’importantes quantités de drogue.

Bart Vertessen, policier belge spécialisé dans la découverte de caches, dévoile les dessous de cette trouvaille : "Lors de l’inspection approfondie du véhicule, nous avons découvert un smartphone muni d’une application inconnue. Pour ouvrir l’espace caché situé dans le tableau de bord, il fallait faire démarrer le véhicule, allumer le feu antibrouillard arrière et activer cette application."

Impossible à détecter lors d’un contrôle de routine

De l’autre côté du parking, Peter, lui aussi policier fédéral, s’affaire autour d’une camionnette blanche. Sa main droite glissée dans une paroi latérale du véhicule connecte deux fils bien dissimulés. Connexion faite, une partie du sol de la camionnette se soulève, laissant apparaître les caches.

Manifestement étonné par l’ingéniosité et la discrétion du dispositif, un douanier luxembourgeois avance qu’on ne le détecterait jamais "lors d’un contrôle de routine, camionnette remplie, sans aucun indice préalable".