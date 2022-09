Cabillaud, sole, homard… Les prix explosent mais il faut les maintenir à la carte : le dilemme des restaurants écaillers

On ne va pas changer l'âme du restaurant

Pour certains poissons, les prix ont doublé. Mais pour le restaurant ce n’est pas possible de se passer de ces mets. "On ne va pas changer l’âme du restaurant", explique le patron, "on est connu pour les poissons et les fruits de mer, on ne va pas subitement se mettre à faire autre chose et on ne veut pas non plus rogner sur la qualité et sur la quantité. On ne veut pas que les gens sortent d’ici en disant : les prix n’ont pas augmenté mais on a faim. On subit la situation. Le restaurant est passé à 5 jours sur 7 au lieu de 7 jours sur 7 pour diminuer les frais de personnel. On a plus de double équipe".

La marge bénéficiaire est donc en train de fondre comme neige au soleil. "On ne peut pas vivre comme ça indéfiniment". Le restaurant a tout de même décidé de retirer certains produits de manière saisonnière et de réduire sa carte. Elle travaille aussi désormais majoritairement avec des producteurs locaux.