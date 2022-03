Caballero & JeanJass, Nathy Peluso et bien d’autres à l’affiche de Couleur Café 2022

Même si GATE était une belle alternative au Festival Couleur Café, l’absence de celui-ci pendant ces deux dernières années s’est fait ressentir. C’est pourquoi, Couleur Café revient en force avec un line up de qualité.

Comme à son habitude, au niveau musical, le festival bruxellois proposera du hip-hop et du rap belge avec Caballero & JeanJass et Zwangere Guy le vendredi 24 juin. Passons au samedi, deux légendes seront accueillies sur scène : le Sénégalais Youssou N’Dour et le maître de la soul américaine Lee Fields. Et comme annoncé il y a quelques mois, Shaggy sera aussi à l’affiche. Le dernier jour, on retrouvera en autres le chanteur belgo-marocain TiiwTiiw et Nathy Peluso, une des figures importantes de la musique latino.

Cette année, les DJ pourront performer sur la nouvelle Black Stage améliorée. Au programme : la légende de la house et de la techno de Detroit Carl Craig, le musicien franco-britannique qui a joué un rôle central dans le soutien de la musique underground avant-gardiste au Royaume-Uni Gilles Peterson, le producteur britannique Romare et le génie de l’afro-house d’Amsterdam Philou Louzolo.