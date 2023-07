Caballero et JeanJass survolent les Ardentes avec une énorme fête de famille

Même Kaaris, qui enflammait quelques heures plus tôt la scène voisine pour les dix ans de son classique Or Noir, s'invite pour donner de la voix aux côtés de ses collègues belges. On retiendra finalement l'instant d'émotion lorsque résonnent les lignes mordantes de "Sonic", leur featuring avec Luv Resval, habitué du format High & Fines Herbes. "Repose en paix petit reuf" lance Caballero.

Quand le four sonne, et sous les ordres de leur DJ malfaisant, Caba et JJ ouvrent la porte pour découvrir, dans un imposant nuage de fumée, Roméo Elvis et Slimka qui ont ramené... un cadeau. Effervescence totale sur la plaine de la scène Da Hood, qui s'embrase dès les premières notes du morceau. Même magie sur "Bruxelles Arrive", "Sur mon nom" et même "Californie", qui ralentit le rythme et élève le niveau en fin de show. Caballero et JeanJass n'ont décidément pas fini de se mettre la planète rap dans la poche, et c'est tant mieux.