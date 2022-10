Ça y est enfin ! Véra est une lesbienne dans le nouveau "Scooby-Doo"

Cela faisait des années que les cinéastes voulaient porter sa sexualité à l’écran. Désormais, c’est officiel : Véra est gay dans le nouveau film animé Trick or Treat Scooby-Doo !, sorti ce 4 octobre en streaming à l’occasion d’Halloween.

C’est reparti pour une traque de nouveaux criminels, mais il s’agit pourtant bien d’une toute nouvelle lecture depuis le premier épisode en 1969, car notre copine intello aux grosses lunettes carrées tombe amoureuse d'une certaine Coco Diablo, son chef qui s'avère être la cheffe d’un "syndicat du crime costumé".

Dans les deux extraits qui tournent en ligne, on y voit notamment Véra qui avoue à Daphné ses sentiments pour Coco : "Je craque à fond sur elle Daphné ! Que dois-je faire ? Que dois-je dire ?"

En même temps, cela n’étonnera personne, vu le nombre de fois où sa sexualité a été sous-entendue, et ce, depuis plusieurs dizaines d’années. Et le scénariste James Gunn, qui avait écrit les films d’action en direct Scooby-Doo (2002) et Scooby-Doo 2 : Monsters Unleashed (2004), expliquait carrément en 2020 que sa Véra, il l’avait écrite comme "explicitement gay". Mais il y a 20 ans, le studio était encore frileux, alors qu’aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile de l’installer comme icône gay.