Ça vous dérange de payer au moment où on vous sert ?

Marie, une auditrice de Lontzen, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : " Ayant travaillé dans l’Horeca, si on connait les gens qui viennent régulièrement, on les fait payer à la fin. Et ceux qui viennent pour la première fois, on les fait payer tout de suite. Je ne vais plus aller m’installer à une terrasse si on doit à chaque fois me faire payer. Le personnel est déjà assez débordé. Je trouve que c’est ridicule. Il faut faire payer que ceux qui ne sont pas des habitués. "