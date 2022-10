Ca vaut le détour ! dans le magazine Nomade

Nomade est de retour pour une nouvelle saison ! Comme d'habitude, Sofiane vous emmènera à la découverte d'horizons inédits avec curiosité et bonne humeur !

Au menu de ce premier épisode, une immersion au Détours festival, où la danse urbaine sort de la rue pour monter sur les planches du Théâtre National ! Une occasion de découvrir ce monde où battles de danse et expression scénique porteuse de messages vont vous éblouir ! Le tout sous le regard encourageant du public qui vote pour son danseur favori.

En deuxième partie, rencontre avec Delta Sleep, un groupe belgo-anglais à la notoriété incroyable en Amérique du Nord, en Amérique latine et au Royaume-Uni. Devin, le chanteur belge, et ses camarades anglais étaient de passage au Botanique. L'occasion de les interviewer et voyager avec eux !

En troisième partie, découverte étonnante d'une collaboration prometteuse entre le trompettiste Béesau et le rappeur belge Peet. Deux univers différents qui se mélangent pour le grand plaisir de la caméra de NOMADE.

Un superbe menu à ne pas manquer sur la Une le mercredi 05 octobre à 23h40. A revoir sur Auvio durant 90 jours