"Ça valait la peine d’attendre", "inarrêtable", "titanesque" : la presse néerlandaise et internationale salue l’exploit de van der Poel

Ce dimanche, Mathieu van der Poel a laissé tous ses rivaux sur place pour s’offrir le titre de champion du monde à Glasgow. Parti seul à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, le Néerlandais a chuté mais est parvenu à garder à distance un trio exceptionnel composé de Wout van Aert, Tadej Pogacar et Mads Pedersen pour s’imposer avec plus d’une minute 30 d’avance sur ses poursuivants.

Un solo héroïque qui a impressionné tous les suiveurs et qui a valu des unes élogieuses ce lundi. De Telegraaf et Algemeen Dagblad, les deux quotidiens les plus lus des Pays-Bas, avaient forcément fait une place de choix au triomphe de van der Poel. "Ça valait la peine d’attendre" titre Algemeen Dagblad, en référence au dernier titre des Pays-Bas, remporté par Joop Zoetemelk en 1985. "Inarrêtable" titre plus sobrement De Telegraaf, avec la photo de MVDP les doigts pointés vers le ciel.

"Inarrêtable, 38 ans après Joop", écrit de verdieping trouw. De volkskrant n’est pas beaucoup plus inspiré et reste également dans le factuel : "Malgré une chute peu avant l’arrivée, Mathieu van der Poel devient champion du monde de cyclisme, 38 ans après Joop Zoetemelk". Nrc a, de son côté, opté pour une formule en mode veni, vedi, vici : "Il a glissé, il est tombé, et il est toujours champion".

La presse néerlandaise a donc laissé de côté le patriotisme et n’a pas opté pour des formules dithyrambiques. La presse internationale s’est un peu plus laissé aller. L’Equipe n’a eu besoin que d’un mot pour qualifier la performance de van der Poel : "Titanesque". "Mathieu van der Poel, un coup de maître en guise de revanche titre Eurosport. La Gazzetta dello Sport a également été impressionnée par le titre du Néerlandais : "Un phénomène qui réécrit l’histoire"..

Intouchable lors de ces championnats du monde sur route, van der Poel ne compte cependant pas s’arrêter là puisqu’il participera à la course VTT cross-country pour tenter de s’offrir un historique troisième maillot arc-en-ciel en 2023.