"Ça va être des frites" : Remco Evenepoel va fêter sa victoire mais envoie tout son soutien à Pogacar

Remco Evenepoel a réussi le doublé en s’imposant une nouvelle fois sur Liège-Bastogne-Liège. Parti à 30km comme l’année dernière, le Belge a ensuite réalisé un joli solo pour lever les bras sur la Doyenne. Il était évidemment ravi au micro de Jérôme Helguers et a également tenu à remercier ses équipiers : "C’était une course difficile. Pas très chaud et la pluie dans les deux dernières heures, ce n’était pas chouette. Les routes étaient assez glissantes. Quand j’ai voulu attaquer dans la Redoute, ma roue arrière glissait, un peu comme l’année passée. Mais quel travail de mon équipe. Ce n’était pas facile, surtout avec les attaques assez tôt des Jumbo. Mais ils ont bien géré. On est resté calme et on a gardé le plan qui était d’attaque dans la deuxième partie de la Redoute. Et puis avec la nouvelle côte après la Redoute, je savais que je devais pousser à fond pour lâcher tout le monde. Je crois que c’est là que j’ai le plus fait la différence. Mais c’est magnifique de faire deux sur deux".

La victoire de cette année est même encore un plus belle pour le champion du monde : "Surtout de la fierté de gagner avec ce beau maillot sur cette belle course. C’est magique. Comme je l’ai dit plusieurs fois, je voulais la photo pour chez moi dans la chambre. Et voilà, elle est là".

Le coureur Soudal – Quick Step a dominé de la tête et des épaules la course, marquée par la chute et l’abandon de Tadej Pogacar, victime d’une fracture du scaphoïde : "J’ai surtout entendu un bruit horrible. Et puis, on ne veut jamais que quelqu’un tombe et que ça soit grave. Je lui envoie tout mon soutien et mes forces et j’espère qu’il va bien. C’est vraiment dommage qu’il ne pouvait pas terminer la course. Mais à la fin, c’est la course, tout le monde peut tomber. J’ai eu ces moments aussi mais je lui envoie toutes mes forces. J’espère qu’il va bien".

L’heure est à la fête, mais pas trop puisqu’Evenepoel va vite devoir se reconcentrer pour le Giro : "L’année passée, j’ai eu beaucoup de temps pour profiter de cette victoire. Cette année, il n’y a pas beaucoup de temps mais ce soir, je me suis dit avec la diététicienne et la nutritionniste de l’équipe que si je gagnais je pouvais manger des frites et elle a dit oui donc ce soir, ça va être des frites".

Sur notre plateau, il est également revenu un peu plus tard, plus à froid sur sa victoire mais l’émotion était toujours bien présente et différente de celle de l’année dernière : "Disons moins d’émotion de revanche mais plus d’émotions d’avoir ce beau maillot. Je pense que c’est un très grand rêve qui se réalise de gagner un monument, mon monument préféré, en maillot de champion du monde. C’est quelque chose d’exceptionnel".

Il est également revenu sur la fin de course où la pluie a commencé à tomber et où il a préféré ne pas prendre de risque : "C’était comme du gel sur la route et ma roue arrière a glissé deux ou trois fois et j’avais quand même peur de prendre des risques. Avec un avantage d’une minute et demie, il ne faut pas prendre de risques, il y a encore le Giro qui arrive donc ce serait bête de faire une chute stupide quand il n’y a pas de risque à prendre".