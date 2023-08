Que se passe-t-il du côté du court #17 du côté de l'US Open ? C'est la question que sont, sans doute, en train de se poser les organisateurs du Grand-Chelem américain en ce moment.

La raison ? Plusieurs joueurs, qui ont disputé leur match sur ce fameux court 17, se sont plaints d'une odeur de... marijuana ou de cigarette émanant de quelque part.

Le joueur qui a fait le plus de buzz dans cette histoire ? Evidemment, Gaël Monfils, qui s'est plaint de cette odeur en plein match, au juge arbitre. "Ça sent fort là, non?" s'est-il interrogé avec le sourire, en mimant le geste de quelqu'un qui fume, provoquant évidemment l'hilarité des spectateurs présents.

En conférence de presse d'après-match, la Grecque Maria Sakkari s'est, elle aussi, plainte de cette fameuse odeur mystère, expliquant qu'il y avait un parc derrière le court et que les joueurs ne savaient pas faire grand-chose.

Alexander Zverev a lui fait une drôle de comparaison. "J'y ai joué qu'une seule fois mais ça sentait comme dans le salon de Snoop Dogg."

Et dire que l'US Open ne se joue même pas sur herbe...