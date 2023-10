Ça s’en va et ça revient… Qu’est-ce qu’un leitmotiv ?

Jacques Mercier, homme de mots et voix emblématique de la RTBF, s’amuse avec la langue française pour nous faire découvrir le sens caché des expressions et des termes musicaux. Et parmi ces termes musicaux, il y en a un que l’on utilise régulièrement, en musique mais également dans le langage courant. Mais au fond, qu’est-ce qu’un leitmotiv ?

Le leitmotiv est un motif musical répété dans une œuvre et qui caractérise un personnage, une idée ou une situation, par exemple. Le mot est d’origine allemande, das leitmotiv (prononcé F dans la langue), et est formé du verbe leiten, diriger, et motiv, motif.

On parle de leitmotiv dans les œuvres de Wagner et de Liszt en 1860, mais c’est 11 ans plus tard, en 1871, qu’on situe la naissance véritable du mot, défini dans un ouvrage critique de Friedrich Wilhelm Jähns sur la vie et l’œuvre de Carl Maria von Weber (mort à 39 ans en 1826).

En général, on confond tout. Le thème n’est pas le leitmotiv. Le thème est une phrase musicale, le leitmotiv peut être une simple cellule rythmique. La plupart du temps sa structure musicale est construite pour lui permettre une évolution, un développement et des altérations. Il peut même se combiner avec d’autres leitmotivs pour en engendrer de nouveaux. Le leitmotiv peut évoluer.

Le procédé du leitmotiv a évidemment aussi été repris dans d’autres modèles musicaux. Dans Star Wars, par exemple, John Williams propose le leitmotiv de "la force" ou de " Dark Vador ", qui reviennent plusieurs fois dans la saga et accompagnent la personne ou le symbole.

Dans les séries télévisées aussi : par exemple dans Lost : Les disparus, (entre 2004 et 2010), le compositeur Michael Giacchino utilise abondamment le procédé. Il reprend des thèmes récurrents pour les événements, les lieux et les personnages qui reviennent et souvent dans des flash-back. C’est donc une grande facilité pour s’y retrouver dans le passé et le présent, avec tel ou tel personnage.

Evidemment, on peut parler de leitmotiv pour le refrain d’une chanson.

On pourrait aussi donner des exemples dans les Lettres et plus seulement dans la musique. Dans ce cas, c’est une phrase qui revient régulièrement dans un discours ou un texte.

C’est ce que fait Paul Eluard dans son célèbre poème "Liberté", écrit en 1942 :

" Sur mes cahiers d’écolier / Sur mes pupitres et les arbres / Sur le sable, sur la neige / J’écris ton nom "

" Sur toutes les pages lues / Sur toutes les pages blanches/ Pierre, sang, papier ou cendre / J’écris ton nom "

Et après 21 quatrains, apparaît le mot de conclusion " Liberté.

Mais c’est surtout dans l’opéra qu’on les retrouve le plus souvent. On cite souvent Cosi fan tutte de Mozart, où l’ouverture fait entendre un motif dont on comprend le sens lorsqu’il est chanté par Don Alfonso "cosi fan tutte".