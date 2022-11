"Ça nous arrive de mettre des gilets pare-balles" : le personnel soignant dénonce des faits de violence de plus en plus fréquents.

C’est une infirmière qui nous raconte : elle travaille aux urgences depuis 20 ans et n’est pas prête à oublier ce qu’elle a vécu lundi. Elle était présente quand un médecin de garde a reçu des coups de ciseaux : "je m’occupais d’un patient, j’entends un bruit sourd, quand je vois le médecin au sol. Je hurle à l’aide, mes collègues viennent, ils dégagent l’agresseur, enfin… le patient. Et puis là, je vois les ciseaux dans son cou et le médecin qui me dit : ne les retire pas…"

Nous avons conservé l’anonymat de ce témoignage. L’infirmière ne veut pas que ses proches sachent qu’elle subit souvent de l’agressivité verbale et parfois physique. "On me jette des choses, j’ai déjà été mordue mais c’était de gens qui étaient malades. On nous a toujours dit, c’est votre métier, on ne doit pas se plaindre. Mais là j’ai envie de me plaindre par rapport à ce qui s’est passé. Je ne peux pas laisser ça sous silence."

Si le médecin s’en sort de justesse, cette infirmière est profondément choquée. En 22 ans de carrière, jamais elle n’avait assisté à un acte d’une telle violence.