"Ça me met dans une grande précarité": la galère des parents solos face aux contributions alimentaires impayées

C’est un constat interpellant que dresse le nouveau baromètre des parents de la Ligue des familles. Les comptes des ménages sont de plus en plus dans le rouge. C’est dans les familles monoparentales que les difficultés sont le plus exacerbées. Les chiffres sont éloquents : dans un cas sur deux, l’ex-conjoint ne paie pas, ou pas régulièrement, les contributions alimentaires prévues pour l (es) enfant(s). De quoi plonger de nombreux foyers dans la précarité.

"J’aimerais acheter une veste d’hiver pour mon fils, mais je ne peux pas"

"Cela fait plus ou moins six mois que les contributions alimentaires ne me sont plus payées" explique Aline, maman d’un enfant de neuf ans. "Les conséquences sont graves. Je ne sais plus payer mes factures. Les frais scolaires restent impayés. J’aimerais acheter une veste d’hiver pour mon fils, mais je ne sais même pas comment je vais pouvoir lui faire un cadeau de Noël".

Même au niveau de la nourriture, c’est à l’euro près

"Les activités extrascolaires, ce n’est plus possible non plus. Mon fils aimait faire du taekwondo, mais là ce n’est plus possible". "150 euros de contributions alimentaires impayés, ça fait beaucoup dans le budget d’une maman solo" décrit Aline.