"Ça m’aurait moins étonné qu’il rejoigne Écolo" : les politiques hennuyers réagissent à l'arrivée de Jean-Luc Crucke aux Engagés

Jean-Luc Crucke rejoint les Engagés, en tant que "nouveau démocrate" et comme nouveau vice-président en charge des matières climat et énergie, plus particulièrement.

Le Hennuyer avait quitté ses fonctions de ministre wallon des Finances et du Budget en janvier 2022 en expliquant que ses convictions n’étaient plus en adéquation avec les valeurs du Mouvement Réformateur.

Cette annonce en a surpris certains dans la province de Hainaut, même ses plus proches.

Carine De Saint Martin, bourgmestre de Frasnes-Lez-Avaing doit beaucoup à Jean-Luc Crucke : "C’est lui qui m’a lancé en politique. C’est grâce à lui que je suis là aujourd’hui."

Pourtant, elle n’a pas été prévenue : "Je comprends, il faut séparer le personnel du politique. Mais c’est avec stupéfaction que j’ai appris cette nouvelle. Nous n’étions pas au courant, il est pourtant encore venu à nos vœux. Rien ne laissait sous-entendre qu’il rejoindrait les Engagés."

La bourgmestre de Frasnes-Lez-Avaing n’est par contre pas surprise de son départ du MR : "On savait qu’il y avait des tensions persistantes, avec Georges-Louis Bouchez pour ne pas le citer. On se rendait compte que continuer comme ça, c’était mission impossible, mais de là à l’imaginer signer chez les Engagés, je suis plus étonnée."

"Je le voyais plus proche de l’écologie, il défend les valeurs de la nature de l’environnement", ajoute Carine De Saint Martin, "ça m’aurait moins étonné qu’il rejoigne le parti écolo."