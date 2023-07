Il raconte également comment il se sent après avoir mangé autant en si peu de temps (à ne pas reproduire chez soi). D’après les gens qu’il côtoie d’habitude après ce type de concours, son corps pue le hot-dog :

"Je ne peux pas vraiment me sentir, mais ma sueur après est collante et grasse."

De manière plus pragmatique, il se sent surtout épuisé et assoiffé donc il boit puis va directement se reposer. Il lui faut ensuite 9 à 10 heures pour se sentir mieux et que son corps ait eu le temps de digérer tous ces hot-dogs.

"C’est dur pour le corps, il n’y a pas moyen de contourner cela", conclut-il.