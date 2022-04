"Ça fait quelques années qu’on ne doit plus préciser de qui on parle quand on évoque les Red Flames"

Dans le Facebook Live en préface de La Tribune cette semaine, Manuel Jous a répondu à vos questions. Les thèmes abordés ont été nombreux et variés, tels que la situation du Standard, les qualifications pour les PO1 et PO2 d’Anderlecht et de Charleroi, le barrage entre Seraing et le RWDM, les Red Flames, les Diables rouges…

Comme chaque semaine, les internautes ont abordé la situation du Standard. Qu’espérer des investisseurs de 777 Partners ? L’équipe a-t-elle besoin d’un homme comme Marc Wilmots pour redresser la barre ? Notre journaliste est curieux de voir la direction sportive que prendra le club, mais est plutôt rassuré de constater que le groupe a racheté des clubs avec une tradition forte, comme Vasco de Gama, le Genoa et la Standard. Ce qui laisse à penser qu’il ne veut pas faire table rase de la tradition dans ces clubs. Concernant le profil du futur coach (puisqu'il semble acquis que Luka Elsner ne sera pas maintenu selon Manuel Jous), il pense, tout comme Philippe Albert, qu’un homme comme Marc Wilmots pourrait redonner un nouvel élan à cette équipe. Tout comme Ricardo Sa Pinto en son temps.

Manuel Jous a également salué l’initiative de la Fédération belge de football de créer un jeu de maillots spécialement pour les Red Flames : "Ça affirme encore un peu plus l’identité de cette équipe. Ça fait quelques années que lorsque l’on évoque les Red Flames, on ne doit plus ajouter la précision derrière disant qu’il s’agit de l’équipe nationale féminine. Tout le monde le sait, comme lorsque l’on parle des Diables rouges. Il y avait déjà eu cette avancée-là. Il y a aussi la médiatisation, les matches qui sont diffusés qui ne l’étaient pas avant, et effectivement, avoir une tenue d’une équipe nationale, spécifique à l’équipe je pense que c’est un bon signal en plus les maillots sont plutôt réussis."