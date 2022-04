"Ça" de Stephen King, le livre qui avait tout pour être un carton au cinéma

Près de 30 ans après la première adaptation, c’est au cinéma qu’on a retrouvé l’intrigue de Stephen King. "Ça 1" sort en septembre 2017 et "Ça 2" en septembre 2019. Réalisés par Andy Muschietti, les films font un carton au box-office. Le rôle de Grippe-sou a cette fois été confié à Bill Skarsgard. La narration non linéaire choisie par King en 1986 a été écartée par Muschietti, qui a choisi de scinder les 2 époques de façon très claire. Le premier volet (2017) aborde la partie de l’histoire où le club des ratés n’est encore qu’une bande d’enfants terrorisés et alors que dans le livre de Stephen King, les enfants vivaient dans les années 50, Muschietti a décidé de placer cette intrigue dans les années 80. La série Stranger Things n'y est pas pour rien: Muschietti a bien vu que cette série, qui se déroule dans les années 80, était un carton et décide donc de surfer sur la vague. Le second volet, sorti en 2019, reprend, lui, la partie de l'intrigue où les enfants du club des ratés sont devenus adultes.

Aujourd’hui, une série est annoncée, sans date de sortie précise. On sait par contre que le projet est intitulé "Welcome to Derry", du nom de la ville dans laquelle King avait placé l’intrigue originale, et qu’il s’agira d’un préquel : l’intrigue se situera chronologiquement avant celle imaginée par Stephen King, et il se pourrait d’ailleurs que les origines de Grippe-sou fassent l’objet d’un focus. À la production, on retrouvera d’ailleurs Andy et Barbara Muschietti, lesquels avaient déjà signé les adaptations cinématographiques de 2017 et 2019. Tout cela est encore très hypothétique, mais vu le succès rencontré par les différentes adaptations du roman de King, l’idée qu’une série préquelle finisse par voir le jour n’est pas tout à fait saugrenue… Suite au prochain épisode !