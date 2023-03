"Ça commence comme ça": Clara Luciani voit son documentaire comme "un message d’espoir"

Clara Luciani était ce matin l’invitée de l’équipe du Réveil de Tipik. Elle est venue présenter son documentaire "Clara Luciani : ça commence comme ça", déjà disponible sur Auvio et diffusé ce soir à 20h05 sur Tipik.

Dans son documentaire, la chanteuse française se livre sur son parcours rempli d’embûches. Elle retrace les étapes de l’enregistrement de son deuxième album Cœur jusqu’à son concert à l’Accor Arena de Paris. On y retrouve également des images d’archive inédites et plusieurs de ses moments forts, tels que son triomphe aux Victoires de la Musique en 2022 ou son engagement auprès de la Maison des Femmes de Marseille.

À l’origine, Clara Luciani ne voyait pas l’intérêt de faire un documentaire sur sa vie, et surtout, ne pensait pas que ça intéresserait quelqu’un : "Ce qui m’a motivée à le faire, c’est cette volonté de colporter un message d’espoir. […] Ce que ça raconte entre les lignes c’est "accrochez-vous, tout est possible, croyez en vos rêves et même quand ce n’est pas gagné, ça peut fonctionner avec beaucoup de persévérance"".

Elle souhaite remotiver les plus découragés et prouver avec son parcours que tout est possible. "Si j’avais vu ce genre de documentaire et qu’on m’avait matraqué de ces messages-là quand j’étais ado, je crois que ça m’aurait aidé à tenir le cap", a-t-elle admis à l’équipe du Réveil de Tipik.

Retrouvez son documentaire "Clara Luciani : ça commence comme ça" sur Auvio.