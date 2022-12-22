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Ukraine - Україна

Це типово по-бельгійськи! | ça, c'est belge!

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il y a 1 heureTemps de lecture4 min
Par Charlotte Legrand

Незалежно від того, чи минув день, тиждень, місяць, шість місяців відтоді, як ви приїхали до Бельгії: ви точно були вражені кількома маленькими примхами, деякими особливостями, "типово бельгійськими" звичками! Пропонуємо вам представити деякі з них, щоб ви могли краще зрозуміти країну перебування та легше акліматизуватися. Давайте вирушимо в невелику подорож до "Belgitude", між спекулю, запеченим цикорієм, бельгіцизмом, королівською сім'єю та основними місцями, які варто відвідати! Дотримуйтесь посібника...

 

Гарні речі на смак

Ми вирішили почати з цього, щоб ви захотіли йти далі... і оскільки ми жадібні, ми в команді!

 

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Трохи загальної культури

Добре знати про Бельгію. Не соромтеся також перевірити наші тести (в іншій статті), якщо ви хочете дізнатися більше!

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© Tous droits réservés

Відвідати варто!

Не пропустіть ці маленькі райські куточки або ці місця відпочинку, які ніколи не залишаться далеко від дому! Бельгія - маленька країна...

 

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© Tous droits réservés

Ca, c'est typiquement belge!

Que cela fasse un jour, une semaine, un mois, six mois que vous êtes arrivé en Belgique: vous avez certainement été frappés par quelques petites manies, quelques spécialités, des habitudes "typiquement belges"! On se propose de vous en présenter quelques-unes, pour vous permettre de mieux comprendre votre pays d'accueil et vous acclimater plus facilement. En avant pour un petit voyage en "belgitude", entre speculoos, chicons au gratin, belgicismes, famille royale et incontournables à visiter! Suivez le guide...

De bonnes choses à déguster

On a choisi de commencer par ça, pour vous donner envie d'aller plus loin...et parce qu'on est gourmand, dans l'équipe!

Якою мовою розмовляють у Бельгії? - rtbf.be

Домашні спекюлоси (Speculoos) для Святого Миколая! | Du spéculoos pour la St-Nicolas - rtbf.be

Чим так відоме бельгійське пиво? - rtbf.be

Чим настільки відомий Бельгійський Шоколад ? - rtbf.be

Морозиво вироблено в Брюсселі увійшло в топ 100 найкпащих світу | Un Bruxellois dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde - rtbf.be

Українське пиво тепер в Бельгії - rtbf.be

 

Un peu de culture générale

Bon à savoir, sur la Belgique. N'hésitez pas à aller voir nos quiz aussi (dans un autre article) si vous voulez en apprendre plus!

Новий бельгійський астронавт | Un nouvel astronaute belge - rtbf.be

Чи знаєте ви Філіпа, Матільду та інших членів королівської родини? - rtbf.be

Якою мовою розмовляють у Бельгії? - rtbf.be

125 років тому бельгійці відкрили Антарктиду | Il y a 125 ans, des Belges découvraient l'Antarctique - rtbf.be

Що ми святкуємо 21 липня? | Les origines de la fête nationale - rtbf.be

У бельгійців та українців не однакові пори року! | Pas les mêmes saisons, en Belgique ou en Ukraine! - rtbf.be

Святий Миколай в Бельгію приходить трохи раніше, а саме 6 грудня | La Saint Nicolas arrive en Belgique plus tôt qu'en Ukraine - rtbf.be

Якою мовою розмовляють у Бельгії? - rtbf.be

Бельгійці полюбляють комікси - rtbf.be

Які  релігії більш всього присутні у Бельгії? - rtbf.be

Що таке Перше Причастя? - rtbf.be

Чому ми радуємо один одного конвалією на 1 травня? - rtbf.be

Сортувати сміття - rtbf.be

Коммуна, що це? - rtbf.be

 

"bizarreries" et un peu de folklore

C'est Belge, et c'est surprenant sans doute pour vous les Ukrainiens!

Бельгійський діалект - rtbf.be

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хрещеннях | Les baptêmes - rtbf.be

Comment ça va-як справи? Дуже бельгійський вираз! - rtbf.be

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Une visite vaut le détour!

Ne manquez pas ces petits coins de paradis ou ces lieux de détente, jamais très loin de chez vous! La Belgique est un petit pays...

У Бельгії так багато замків, які варто побачити! | Tant de châteaux à visiter! - rtbf.be

200 музеїв за 12 євро | 200 musées pour 12 euros - rtbf.be

Асоціація ADEPS - rtbf.be

По всій Бельгії гуляє вуличне мистецтво - rtbf.be

Безкоштовні екскурсії Брюсселем | Visites gratuites de Bruxelles - rtbf.be

Театр та кіно зі знижкою - rtbf.be

Кладовище Брюгге, найстаріше в Бельгії | Le cimetière de Bruges, le plus ancien du pays - rtbf.be

Міні-Європа солідарна з Україною | Mini-Europe solidaire de l'Ukraine - rtbf.be

Плавання в Валлонії: всі місця, де можна купатися | Des zones de baignade en Wallonie - rtbf.be

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