Це типово по-бельгійськи! | ça, c'est belge!

Ca, c'est typiquement belge!

Que cela fasse un jour, une semaine, un mois, six mois que vous êtes arrivé en Belgique: vous avez certainement été frappés par quelques petites manies, quelques spécialités, des habitudes "typiquement belges"! On se propose de vous en présenter quelques-unes, pour vous permettre de mieux comprendre votre pays d'accueil et vous acclimater plus facilement. En avant pour un petit voyage en "belgitude", entre speculoos, chicons au gratin, belgicismes, famille royale et incontournables à visiter! Suivez le guide...