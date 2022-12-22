Це типово по-бельгійськи! | ça, c'est belge!

Незалежно від того, чи минув день, тиждень, місяць, шість місяців відтоді, як ви приїхали до Бельгії: ви точно були вражені кількома маленькими примхами, деякими особливостями, "типово бельгійськими" звичками! Пропонуємо вам представити деякі з них, щоб ви могли краще зрозуміти країну перебування та легше акліматизуватися. Давайте вирушимо в невелику подорож до "Belgitude", між спекулю, запеченим цикорієм, бельгіцизмом, королівською сім'єю та основними місцями, які варто відвідати! Дотримуйтесь посібника...

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Ми вирішили почати з цього, щоб ви захотіли йти далі... і оскільки ми жадібні, ми в команді!

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