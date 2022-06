Ça bouge au PSG : Luis Campos officialisé, accord de principe avec Zidane ?

Qui sera le coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Les noms ronflants défilent, valsent dans la presse, faisant des allers-retours plus ou moins crédibles. Mais ces dernières heures, finis les José Mourinho, Joachim Low, Sergio Conceiçao, Christophe Galtier : on ne parle plus que de Zinédine Zidane. Europe 1, le média français, a annoncé un accord de principe entre Zizou et le club parisien.

L’ancien coach du Real Madrid, qui a tout gagné avec la Casa Blanca, se rendrait au Qatar ce vendredi pour finaliser la signature de son contrat.

Zidane sur le banc de Paris, lui qui est né à Marseille, le club rival… Cela promet des derbys très chauds si cela vient à se confirmer.

Et alors que la rumeur coach devient brûlante, Luis Campos vient d’être officiellement annoncé comme conseiller football du club. Il sera notamment en charge du recrutement. Et son premier gros coup pourrait donc se situer sur le banc parisien... Les heures et jours à venir nous le diront !