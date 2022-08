Ça a quel goût un nounours gélifié fabriqué à partir d’éoliennes ?

Toute la problématique repose donc sur le matériau qui compose les pales.

Aux Etats-Unis, les chercheurs de la Michigan University ont trouvé la recette d’une toute nouvelle résine que l’on pourrait réutiliser à l’infini. Elle mélange en fait de la fibre de verre à un polymère confectionné à partir de végétaux. Quand on extrait cette nouvelle matière et qu’on la mélange à différents minéraux, on peut l’utiliser pour fabriquer des éviers ou des plans de travail.

Les applications sont aussi multiples que surprenantes. Quand on plonge cette résine dans une solution alcaline, cela produit du lactate de potassium. Cet additif naturel est très largement utilisé dans l’industrie agroalimentaire en raison de son rôle de régulateur d’acidité et d’émulsifiant. Désigné par le code E326, on peut en avoir besoin pour fabriquer des bonbons ! Les scientifiques américains ne se sont d’ailleurs pas privés pour tenter cette expérience gustative.

Manger des bonbons dérivés d’une pale d’éolienne, cela pourrait en rebuter plus d’un. Pourtant, selon l’un des auteurs de l’étude, "un atome de carbone dérivé d’une plante comme du maïs ou de l’herbe n’est pas différent de celui d’un combustible d’origine fossile". Il ajoute même "tout fait partie du cycle global du carbone".

C’est aussi tout l’enjeu de l’économie circulaire…