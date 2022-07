Ça a chauffé entre Guillermo Ochoa et Jack Grealish

Alors que Manchester City s’est imposé lors du match amical face à l’América de Mexico grâce à un doublé de Kevin De Bruyne, deux autres joueurs se sont fait remarquer, mais en moins bien cette fois-ci.

La rencontre entre Manchester City et l’América de Mexico a failli dégénérer ce mercredi. En cause, une altercation entre Jack Grealish et Guillermo Ochoa, l’ancien portier du Standard. Le milieu de City a réclamé un penalty à l’arbitre de la rencontre, ce qui n’a pas plu au gardien de but.

En voulant faire relever l’international anglais, les deux hommes ont bien faillir en venir aux mains. D’autres joueurs sont intervenus et les deux équipes ont dû être séparées. Si le gardien mexicain a été remplacé, l’international anglais a été hué par le public à chaque touche de balle. Un exemple à ne pas montrer, surtout en match amical.

Heureusement pour les supporters présents, ils ont pu assister à la magie de Kevin De Bruyne. Auteur d’un doublé, le Belge montre qu’il est déjà bien en forme.