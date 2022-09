C1 féminine: le Bayern prend une option, tout reste à faire pour la Juventus et Arsenal

Le Bayern Munich, vainqueur à la Real Sociedad (1-0), a fait une partie du chemin en barrage aller de la Ligue des champions féminine mardi, alors que la Juventus Turin et Arsenal ont concédé le nul face respectivement au HB Koge (1-1) et à l'Ajax Amsterdam (2-2).

Buteuse juste avant la pause (45e), Lea Schüller a offert la victoire au Bayern, demi-finaliste en 2021, sur la pelouse de la Real Sociedad.

La Juventus, quintuple championne d'Italie, mais encore en construction sur la scène européenne, n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 chez la formation danoise du HB Koge.

La défenseure Amanda Nilden a égalisé de la tête (21e) pour les Italiennes après l'ouverture du score de Maddie Pokorny (8e).

Arsenal a également été accroché (2-2), à domicile, par l'Ajax Amsterdam. Les Anglaises ont été surprises par un but de la jeune Romée Leuchter (18e) avant de réagir dans la foulée par Stina Blackstenius (23e). Kim Little a donné l'avantage aux Londoniennes sur penalty (57e), mais un nouveau but de Leutcher a remis les deux équipes à égalité (83e).

Dans le dernier match de la soirée, les Portugaises de Benfica peuvent croire à la qualification après leur succès 3-2 chez les Rangers à Glasgow, grâce notamment à un doublé d'Ana Vitoria.

Résultats de la phase aller du deuxième tour de qualification (phase retour les 28 et 29 septembre):

Mardi:

HB Koge (DEN) - Juventus Turin (ITA) 1-1

Real Sociedad (ESP) - Bayern Munich (GER) 0-1

Glasgow Rangers (SCO) - Benfica (POR) 2-3

Arsenal (ENG) - Ajax Amsterdam (NED) 2-2

Mercredi:

(15h30) Sarajevo (BIH) - Zürich (SUI)

(17h30) KuPS Kuopo (FIN) - St. Pölten (AUT)

(18h00) Vorskla-Kharkiv-2 (UKR) - Vllaznia (ALB)

Brann (NOR) - Rosengard (SWE)

Rosenborg (NOR) - Real Madrid

(18h30) Sparta Prague (CZE) - AS Rome (ITA)

(19h00) Valur (ISL) - Slavia Prague (CZE)

(20h30) Paris SG - Häcken (SWE)